شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم السبت وجاءت كالتالى:- ‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 5 جنيهات للكيلوجرام. ‎‏‎- البطاطس 8.5 جنيه. ‎‏‎- البصل الأبيض 5 جنيهات. ‎‏‎- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات ‎‏‎- الكوسة بـ 6 جنيهات. ‎‏‎- الجزر بـ 8.5 جنيه. ‎‏‎- الخيار بـ 9 جنيهات. ‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات. ‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه. ‎‏‎- الباذنجان العروس 6.5 جنيه. ‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 6.5 جنيه ‎‏‎- الفلفل الألوان 19 جنيها. ‎‏‎- الليمون بـ 8 جنيهات. ‎- الجوافة 9 جنيهات. ‎- بلح بارحى 34 جنيها. ‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها. ‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها. ‎‏‎