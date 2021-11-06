ضبط 6146 مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة.. أبرزها تجاوز السرعة المقررة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 6146 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 1581 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و170 مخالفة السير بدون تراخيص، و55 مخالفة موقف عشوائي، و14 مخالفة دراجات نارية، و7 مخالفات لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.