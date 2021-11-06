حرق ابن شقيقه.. تجديد حبس مسن 15 يومًا في حدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حدائق القبة، اليوم السبت، تجديد حبس مسن 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل ابن شقيقه بسبب خلاف على 20 جنيهًا.

واعترف المتهم بحرق ابن شقيقه بسبب رفض شقيقه (والد الضحية) إقراضه 20 جنيهًا.

وقال المتهم 70 عامًا في التحقيقات إنه يوم الحادث طلب من شقيقه إقراضه 20 جنيهًا لشراء مستلزمات في المنزل، لكنه رفض.

وأضاف المتهم أنه خطط للانتقام من شقيقه بالاعتداء على نجله، فاشترى "بنزين" وانتظره في الشارع أمام منزله بحدائق القبة، وفور رؤيته سكب عليه البنزين وأشعل النار في جسده "سبت النار تمسك فيه ووقفت اتفرج".

وأصيب المجني عليه 43 عامًا بحروق من الدرجة الثانية والثالثة، ونقل للمستشفى لتلقي العلاج بعد طلب الأهالي للإسعاف.

استعلمت النيابة عن الحالة الصحية للضحية تمهيدًا لسماع أقواله.