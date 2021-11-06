بسبب خلافات الميراث.. ضبط سائق تروسيكل لاتهامه بقتل طالب بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالأقصر، وضبط مرتكب الواقعة.

تلقي مركز شرطة طيبة بمديرية أمن الأقصر، بلاغًا بالعثور على جثة طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر، داخل أرض زراعية كائنة بذات الناحية .

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة سائق مركبة تروسيكل "نجل عم المجنى عليه" مقيم بذات الناحية)، لخلافات حول الميراث بين والد المتهم ووالد المجنى عليه .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، حيث قام باستدراج المجنى عليه واصطحابه بمركبة "التروسيكل" إلى مكان العثور وأجهز عليه بقطعة سلاح أبيض "سكين" حتى توفى، وقام بالتخلص من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المصارف المائية بالقرب من مكان الواقعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.