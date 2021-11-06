ضبط 200 طن دقيق و100 طن سكر حر بقصد بيعها في السوق السوداء بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) لقيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع في حجب السلع الغذائية الأساسية عن التداول بقصد تقليل المعروض منها لرفع سعرها بدون مبرر واستغلالا لحاجة المواطنين لتلك السلع حيث يقوم بتخزين كميات كبيرة من السلع الأساسية "دقيق فاخر- سكر حر" داخل المخزن .

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف المخزن المشار إليه وضُبط بداخله (عدد 4000 جوال من الدقيق استخراج 72% بإجمالي أوزان 200 طن - 1000 جوال سكر حر بإجمالي وزن 100 طن ).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.