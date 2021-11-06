14 أكتوبر.. قومي حقوق الإنسان يقيم حفل تأبين لـ "عبدالغفار شكر" تقديرا لإسهاماته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب وبالمشاركة مع حزب التحالف الشعبي الاشتراكي حفل تأبين لفقيد الوطن عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك يوم الأحد 14 نوفمبر بقاعة المجلس القومي بالجيزة.

وقال المجلس القومي، في بيان، اليوم السبت، إن ذلك يأتي تقديرا لدوره البارز والمتميز طوال فترة عمله كنائب لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وإسهاماته في تطوير النظام السياسي المصري في عهود مختلفة وإبراز قيم التثقيف والتوعية والحق في التنظيم وقضايا حقوق الإنسان ودراساته المتعددة وتواصله المثمر مع مختلف الأجيال كنموذج للمفكر الوطني الذي مارس دوره بموضوعية ونزاهة واستحق لقب معلم الأجيال.