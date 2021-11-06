برلماني يطالب "الزراعة" والبنك الزراعي بسرعة تفعيل كارت الفلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن معاناة العديد من الفلاحين في الحصول على الأسمدة والخدمات الزراعية نتيجة عدم تفعيل الكارت الذكي أو عدم استلام الكارت لأي من الأسباب.

وأوضح محسب، خلال بيان له اليوم السبت، أن منظومة الأسمدة تشهد أزمة خلال الفترة الأخيرة جراء عدم توافر الأسمدة في الجمعيات الزراعية أو في الوزارة بشكل عام، في الوقت الذي يتم فيه طرح الأسمدة في السوق السوداء بأسعار باهظة؛ مما يثقل كاهل الفلاح ويسهم في زيادة التكاليف ومدخلات الزراعة، مما ينعكس على سعر السلعة على المستهلك، ولهذا كان لزامًا على الوزارة أن تُعد خطة للتعامل مع مثل هذه الأزمات في واحد من أبرز القطاعات الحيوية، ألا وهو قطاع الزراعة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه في الوقت الذي توجد فيه أزمة في الأسمدة، توجد كمية في المخازن لم يتم تسليمها بعد جراء بعض المشكلات في تفعيل الكارت الذكي، سواء عدم استلام بعض المزارعين للكارت أو عدم التفعيل أو عدم ملء استمارة البيانات، بالإضافة إلى أراضي الأوقاف وأراضي خارج الزمام، وفي نفس الوقت أيضًا لا توجد خطة واضحة ومحددة للتعامل مع هذا الأمر.

وأضاف عضو البرلمان أن ميكنة قطاع الزراعة من أهم وأبرز الأولويات خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن الدولة تسعى بشكل عام للميكنة؛ بل العالم كله يتحول إلى الرقمنة، مما يستوجب على الوزارات الحيوية التي لديها تعامل مباشر مع الجمهور أن تكون لديها سرعة في التعامل مع هذا الأمر، ووضع أكثر من سيناريو لتفادي حدوث الأزمات؛مما يستوجب التنسيق بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري لسرعة تفعيل الكروت، وتسليم المزارعين الذين لم يستلموا الكارت حصتهم من الأسمدة كاملة لحل الأزمة، وحل أزمة أراضي الأوقاف وخارج الزمام من استلام الأسمدة الشتوية.