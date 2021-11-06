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كورونا.. ماذا تفعل الأم المصابة أثناء الرضاعة الطبيعية؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

حددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإجراءات الواجب على الأم المصابة بفيروس اتباعها أثناء الرضاعة الطبيعية.

وجاءت الإجراءات على النحو التالي:

1- الحرص على تغطية الفم والأنف عبر ثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس.

2- غسل اليدين بالماء والصابون أو فركها بالكحول قبل ملامسة الطفل.

3- التخلص من الكمامة بشكل آمن عقب استخدامها.

4- التخلص فورا من المنديل وتعقيم اليدين باستمرار.

5- تنظيف وتطهير أي أسطح يتم ملامستها باستمرار.

6- استعمال الكمامة عند الاقتراب من الطفل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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