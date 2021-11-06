وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا حول مشاركة "قومي البحوث الفلكية" في موسم "أفريقيا أكتوبر 2021"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- داليا شبل:

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدما من الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حول مشاركة المعهد في موسم أفريقيا أكتوبر 2021، والذي تنظمه مؤسسة "UNIVERSCIENCE" الفرنسية الرائدة لنشر الثقافة والعلوم.

وأفاد التقرير، بحسب بيان للتعليم العالي، السبت، بأن المؤسسة الفرنسية تقوم بتنظيم موسم العلوم، وتم اختيار الموسم الحالي ليكون "الموسم الأفريقي" حيث يُناقش التحديات الرئيسية للقارة الأفريقية في القرن الحادي والعشرين، وقد بدأ الموسم بفرنسا خلال الفترة من ديسمبر 2020 حتى أكتوبر 2021، برعاية وزارة الثقافة الفرنسية ووزارة التعليم العالي الفرنسية وأكبر المراكز العلمية بفرنسا.

وأوضح التقرير أن الموسم الأفريقي شهد عرض المشروعات والأبحاث المختلفة لدى كل مشارك في فترة لم تتجاوز 180 ثانية بأسلوب مُبسط، واشتملت المشروعات والأبحاث المقدمة من مصر والدول الأفريقية المُشاركة على موضوعات هامة ومختلفة عن المخاطر الطبيعية وكيفية مجابهتها، والعلوم الطبيعية والطب والهندسة والذكاء الاصطناعي والرياضيات والاقتصاد والأدب، وكل ما يخص النهوض بالقارة السمراء من خلال أبحاث ورؤى الشباب المشاركين الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عامًا.

وأشار التقرير إلى أنه تم ترشيح الشباب المُشاركين من خلال السفارات الفرنسية في مختلف الدول الأفريقية كممثلين لبلدانهم بناءً على نشاطهم الملموس في خدمة المجتمع المدني ونشاطهم البحثي والعلمي الذي يهدف إلى التنمية المستدامة والنهوض بالقارة السمراء والحرص على إيصال العلم والخبرات المكتسبة إلى أكبر عدد ممكن من الأفراد في بلدانهم المختلفة.

وذكر التقرير أن مصر شاركت في الموسم من خلال مشاركة حازم يوسف محمد، المدرس المساعد (باحث مساعد) بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وملك حسني، طالبة الدكتوراه في الاقتصاد بجامعة القاهرة وجامعة السوربون بفرنسا، حيث قاموا بعرض محاضرتين عن بعض مُخرجاتهم البحثية التي ستعود بالنفع على مصر، وبحث سُبل التعاون بين المؤسسات العلمية في مصر ونظيراتها بفرنسا.