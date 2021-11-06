مساعد وزير التموين: المصريون أنفقوا 2.1 تريليون جنيه في 2020 ثلثهم على الغذاء

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، إن حجم استهلاك السلع في مصر كبير، لافتًا إلى أن سعر الزيت ارتفع جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف العشماوي، خلال حواره في أولى حلقات برنامج "كلام في السياسة"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن مصر أكبر دولة مستوردة للقمح عالميًا، لافتًا إلى أن المصريين أنفقوا قرابة 2.1 تريليون جنيه خلال العام الماضي ثلثهم على الغذاء.

وأوضح أن مصر حصلت على إشادات عالمية لقدرتها على استيعاب الأزمة الغذائية، خاصة وأننا لم نشهد ندرة لأي سلعة حتى الآن.

وتابع: "أزمة ارتفاع الأسعار الخاصة بالسلع التموينية ستنتهي بمجرد انتهاء أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية في العالم، وبعد انتهاء أزمة سلاسل التوريد".