شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: تكثيف الجهود لإعلان مصر خالية من الأمية قبل عام 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ، إن حصول جمهورية مصر العربية على جائزة اليونسكو لمحو الأمية لعام 2021، ونجاح تجربتها عالميا فى تعليم الكبار انجاز جديد يضاف للدولة بقيادة الرئيس السيسى.

وأشاد وزير التربية والتعليم ، خلال كلمته ، باحتفالية جائزة (كونفيشيوس) لمحو الأمية لعام 2021، حيث تتسلم جامعة عين شمس الجائزة من منظمة اليونسكو فى إطار فعاليات اليوم العالمي لمحو الأمية 2021 ، بجهود مكتب اليونسكو بالقاهرة، لافتا إلى أن التعاون القائم بين الوزارة واليونسكو يرتكز على 5 استراتيجيات بشأن محو أمية الشباب والكبار.

وتابع: أن ما تشهده مصر فى هذه الآونة من انطلاقة الجمهورية الجديدة يجعلنا تكثيف جهودنا لإعلان مصر خالية من الأمية قبل عام 2030.

وشهدت وقائع تسلم الجامعة جائزة (كونفيشيوس) لمحو الأمية لعام 2021 من منظمة اليونسكو، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ، والدكتورة غادة عبد البارى أمين عام اللجنة الوطنية المصرية باليونسكو، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، ونواب رئيس الجامعة، والدكتور عاشور عمرى رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار .

كما يتضمن اليوم جلستين نقاشيتين الجلسة الأولى بعنوان محو الأمية من أجل تعافٍ محوره الإنسان:

المنسق: ماري آن تيريز مانوسون أخصائي برنامج التعليم مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية مكتب القاهرة، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ممثل من شعبة السياسات وأنظمة التعلم مدى الحياة ، اليونسكو.

وتتضمن الجلسة الثانية : تعليم وتعلم محو الأمية باستخدام التكنولوجيا خلال COVID-19 وما بعده يتحدث فيها نزار حسن القائم بأعمال مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية، د. عاشور العمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، د. إسلام محمد السعيد مدير مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس، د. اشرف محرم مدير المركز الإقليمي لتعليم الكبار (ASFEC) سيرس الليان، د. إقبال السمالوطى أمين عام الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار ورئيس جمعية حواء المستقبل، نبيلة محمد يوسف ميسرة بفصول محو الأمية: نبيلة، أ. حنان خيري جودة متحررة من الأمية، و د. نزار حسن القائم بأعمال مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية.