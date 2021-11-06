شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تواصل مع العراق لتسفير العمالة المصرية وفق النموذج الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن النموذج الليبى الذى تعمل الوزارة على تطبيقه حاليا لتسفير العمالة المصرية لليبيا، والربط الإلكترونى، هو نفسه ما سيتم تطبيقه مع كافة الدول الراغبة فى استقدام العمالة المصرية، وعلى رأسها العراق، مشيرا إلى وجود تواصل بشكل دائم بين الجانب العراقى، تمهيدا لبدء إلحاق العمالة للعراق وفق النموذج والاجراءات الليبية فور الانتهاء منه.

وأضاف سعفان، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمقر الوزارة،: إن الوزارة مشكلة لجنة لمتابعة الانتقال للعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أنه وفقا لتوجيهات الرئيس يتم الإنتقال التجريبى للعاصمة الإدارية تجريبيا ديسمبر المقبل، وقد تمتد من 3 إلى 6 أشهر، لحين اكتمال كافة النواقص المطلوبة، سيتم الانتقال بشكل كامل للعاصمة، وسيتم إغلاق كافة المقرات القديمة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن يتم نقل 450 موظف للعاصمة الإدارية كمرحلة أولى.

وأكد وزير القوى العاملة، على التزام وزارة القوى العاملة بقرارات حظر دخول المواطنين غير المطعمين بلقاح كورونا، أو عمل تحليل الـPCR كل أسبوعين، وذلك تماشيا مع توجهات الحكومة، والعالم لمواجهة فيروس كورونا.