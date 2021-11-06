شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تزيل 45 حالة تعد على أراضى زراعية بمنشأة القناطر والبدرشين وأطفيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية و حرم نهر النيل والمصارف وأسفل خطوط الضغط العالى وعلى جانبى خطوط السكك الحديدية، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية والتعامل الحازم حيال تلك المخالفات على أن يتم رفع تقرير يومى بنتائج الأعمال للوقوف على مجهودات الوحدات المحلية والأجهزة المعنية .

وفي ذلك الإطار شنت مراكز محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز منشأة القناطر والبدرشين وأطفيح، حيث تم تنفيذ 45 قرار إزالة لتعديات خلال اليومين الماضيين بالتعاون مع جهات الولاية .

قام مركز ومدينة منشأة القناطر بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية بالوحدة المحلية في برقاش، حيث تم إزالة (19) حالة تعد بالبناء المخالف باجمالى مساحة 5077,5 م (فدان وخمس قراريط) بالإضافة إلى تنفيذ عدد أربع حالات إزالة لتعديات علي أراضي زراعية بناحية كفر حجازي على مساحة 825م حوالى أربعة قراريط و70 سهما.

كما قام مركز ومدينة أطفيح بإزالة عدد 2 حالة تعدى على الأرض أملاك الدولة بقرية القبابات بأطفيح على مساحة 1000م .

كما قام مركز البدرشين بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقريتى ميت رهينه ومنشأة دهشور على مدار يومين حيث تم إزالة 20 حالة تعدى بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بالبدرشين وشملت أسوار وحجرات من البلوك الأبيض مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.