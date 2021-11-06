شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تشهد رسامة شمامسة لكنيسة الفكرية بأبوقرقاص فى المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلى الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، القداس الإلهي، صباح اليوم، في كنيسة الشهيد مارجرجس بالفكرية، مركز أبوقرقاص، ورسم نيافته خلال القداس 39 من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس.

وتعتبر الشماس رتبة تشغل أبرز الوظائف الخاصة بالكنيسة و شعبها، وتعود كلمة "شماس" إلى اللغة السريانية لغة يسوع المسيح التي ذكرت في الإنجيل حيث كانت لغة أهل الشام والدولة السورية وتعد هذه اللغة ذات خصوصية كبيرة في نفوس الأقباط.

وتعنى كلمة شماس باللغة القبطية "ريف شمشي"، و"خادم" و قد إستخدمت في المسيحية القديمة للدلالة على خدمة المعابد، و"الشماس" هو خادم الكنيسة وهو من يقوم بمعاونة الكاهن في أداء الخدمات الدينية والصلوات الكنسية.