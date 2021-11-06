شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الإسلامية يقيم معرض كتاب بدراسات إسلامية بنات بالإسكندرية حتى الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع جامعة الأزهر اليوم معرضًا للكتاب بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية على هامش مؤتمرها العلمي، والذي يعقد تحت عنوان: "الأزهر والتحديات المعاصرة في ضوء أحاديث الإمام الطيب وتصريحاته" برئاسة الدكتور إيمان الشماع عميدة الكلية.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إن المعرض يأتي في إطار اهتمام المجمع برسالة الأزهر العلمية والتوعوية؛ وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب- شيخ الأزهر ببذل الكثير من الجهود للحفاظ على وعي طلاب وطالبات الأزهر الشريف، ومواجهة كل فهم مغلوط يمكن أن ينال من عقولهم أو يحيد بهم بعيدًا عما أراده الله لهذا الكون من إعمار وسلام، حيث يحتوي المعرض على مجموعة من الإصدارات العلمية التي تعالج قضايا فكرية ومجتمعية مهمة يحتاج إليها كل فرد في المجتمع.

أضاف عيّاد، أن إصدارات السلسلة العلمية لمجمع البحوث الإسلامية عبارة عن مجموعة من السلاسل العلمية في تخصصات مختلفة؛ مثل: سلسلة إحياء التراث، وسلسلة الرسائل العلمية، وسلسلة القضايا المجتمعية، وأخرى عن القضايا الفكرية المعاصرة.

أوضح الأمين العام، أن إقامة هذه المعارض المستمرة بالتنسيق مع الجامعة برئاسة د. محمد المحرصاوي تمثل تطبيقًا عمليًا لتكامل وتعاون قطاعات الأزهر المختلفة لتحقيق رسالته العليا، كما أن هذه المعارض تمثل أيضًا إضافة قوية لطلاب وطالبات جامعة الأزهر الشريف خاصة على المستوى الفكري والثقافي، فهي تشجيع لهم على القراءة والاطلاع وتنمية عقولهم بوجبة علمية دسمة، وحسم واضح لكثير من المفاهيم المثارة على الساحة مؤخرًا.