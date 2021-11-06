شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء معتدلة وشبورة كثيفة وضباب.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت إلى الخميس المقبل، حيث يشهد استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى :

- يسود مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و شمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

- شبورة مائية كثيفة أحيانا فى الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .

- نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية و جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- اعتبارا من اليوم السبت وحتى الخميس ، شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .