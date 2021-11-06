شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات للموسم السياحى الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا منذ قليل، بعدد من الوزراء والمحافظين ورئيس اتحاد الغرف السياحية ورؤساء الغرف وأصحاب ومديرى الفنادق لمتابعة استعدادات الموسم السياحى الشتوى.

وكان مجلس الوزراء وافق مؤخرا على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك فيما يخص البند 31 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة.

ووفقاً للتعديل سيخضع تأجير أو استئجار الطائرات المدنية للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، والتي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل به، وذلك في ظل مراعاة الدولة لدعم صناعة النقل الجوي الوطنية لتمكينها من القدرة على النمو والمنافسة.