شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: انتهاء إجراءات الربط الإلكترونى مع ليبيا لإلحاق العمالة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن اللجنة الفنية لوزارة القوى العاملة نجحت فى الإنتهاء من كل إجراءات بروتوكول الربط الإلكترونى مع الجانب الليبى، تمهيدا لبدء عمليات إلحاق العمالة المصرية فى الشقيقة ليبيا خلال الفترة المقبلة، موضحا أن تمسك الوزارة باجراءات الربط الإلكترونى لضمان الشفافية فى كافة خطوات تسفير العمالة.

وأضاف سعفان، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمقر الوزارة،: أنه سيتم تدريب العمالة المصرية وحديثى التخرج، وفق متطلبات المهن المرغوب فى إلحاقها بها فى ليبيا.

كما أكد أن الوزارة أطلقت بوليصة التأمين على العمالة غير المنتظمة، نظرا لتعرض تلك الفئة من العمالة لمخاطر طوال مزاولتها عملها، موضحا أن البوليصة تغطى العجز الجزئى والكلى والوفاة أثناء العمل أو بحادث، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين حتى الآن بلغ 10 حالات، لافتا إلى أن التعويض بقيمة 100 ألف جنيه فى حالة الوفاة لإعانة الأسر فى تلك الحالات، وإيجاد دخل بديل للأسر.

وأكد الوزير خلال تسليمه بوليصة عمل لأحد الأسر، استعداد الوزارة على التواصل مع الأسر وتقديم أى دعم للزوجة والأبناء قد يحتاجونه، ووجه إلى ضرورة إيجاد فرصة عمل لعامل تعرض إلى إصابة أثناء عمله، ضمن نسبة الـ5%.