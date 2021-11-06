شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى يبحث مع السفير البلغارى مجالات التعاون فى التصنيع العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، السفير ديان أنجيلوف كاتراتشيف سفير جمهورية بلغاريا لدي مصريرافقه وفد رفيع المستوى لمناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بمجالات التصنيع المختلفة ، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

تم فى بداية اللقاء الترحيب بالوفد البلغارى وأوضح الوزير "مرسي" أن هذا اللقاء يأتي من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين، وتم التأكيد على دور الوزارة الأساسي والذى يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

وخلال اللقاء تم مناقشة إمكانية التعاون فى العديد من المجالات المدنية ومنها ( إمكانية التعاون فى مجال تصميم النماذج والأسطمبات الخاصة بالمسبوكات – التعاون فى مجال سبائك الصلب – توريد مستلزمات إنتاج طفايات الحريق و أدوات المائدة والجنوط وإسطوانات الغاز– إنتاج آلات الورش الحديثة التى تعمل بالتحكم الرقمى ) كما تم مناقشة إمكانية التعاون فى عدد من مجالات التصنيع العسكرية .

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى اهتمام الوزارة بالاستفادة من الخبرات البلغارية فى العديد من المجالات، مشيراً إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تحرص بشكل دائم على التعاون مع مختلف الشركات العالمية فى مجال نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمصر، وذلك في ضوء العمل المتواصل الذي تبذله وزارة الإنتاج الحربي تماشياً مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة، بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدي مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن مصر تعد سوقاً واعدة لجذب منتجات الشركات العالمية والتى يمكن المشاركة فى تصنيعها بشركات الإنتاج الحربى وتصدير أيضا منتجات هذه الشركات إلى دول المنطقة والقارة الأفريقية بالنظر للموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر.

وأكد السفير ديان أنجيلوف كاتراتشيف سفير جمهورية بلغاريا لدي مصر أن العلاقات بين الجانبين تتميز بالتنوع منذ قديم الأزل واستمرت فى التطور خلال السنوات الأخيرة على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام في المجالات الصناعية والاقتصادية المختلفة، مضيفاً أنه توجد فرص هامة لتعزيز التعاون العسكرى والمدنى بين الجانبين خاصة وأن البلدين يتمتعان بإمكانيات اقتصادية كبيرة ، معرباً عن تطلعه لأن يكون لهذا اللقاء دوراً مهماً فى فتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون بين شركات الإنتاج الحربي والتى تمثل نموذج صناعى فريد والشركات العاملة فى مجالات مماثلة في بلغاريا.

وأشاد " كاتراتشيف " بالنشاط الملحوظ لوزارة الإنتاج الحربي في دعم المشروعات القومية والتنموية في مصر، كما أشاد بدور مصر المحوري في المنطقة العربية والشرق الأوسط وجهودها فى مكافحة الإرهاب، وكذا اهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للإستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية ، مؤكداً على إهتمام ورغبه العديد من الشركات البلغارية بالمشاركة فى معرض الصناعات الدفاعية " EDEX 2021 ".

وبدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد عيد بكر، أن هذا اللقاء يأتى تعزيزاً للعلاقات المصرية البلغارية المتميزة والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية ، حيث تم مناقشة إمكانية التعاون فى العديد من المجالات على الصعيدين العسكرى والمدنى كما وجه وزير الدولة للإنتاج الحربى خلال اللقاء الدعوة للشركات البلغارية للمشاركة فى معرض " EDEX2021 " المقرر إقامته فى مصر نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري .