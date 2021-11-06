شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس القاهرة تبدأ غدا تسليم طلاب أولى ثانوى أجهزة التابلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ غدا الأحد مدارس محافظة القاهرة تسليم طلاب الصف الأول الثانوى العام أجهزة التابلت، بعد سداد الطلاب قيمة التأمين على الجهاز اللوحى، حيث يتم تسليم الطلاب الأجهزة بأصل إيصال سداد قيمة التأمين وصورة من بطاقة الرقمى القومى لولى الأمر وصورة من شهادة ميلاد الطالب إضافة إلى إقرار يوقعه ولى الأمر بعد استلامه الجهاز.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خريطة توزيع أجهزة التابلت للصف الأول الثانوى على المديريات التعليمية كالتالى:

وأوضحت الوزارة، أن يوم الخميس 28 أكتوبر الماضى، تسلمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة 78 ألفا و362 جهاز تابلت، والسبت 30 أكتوبر تسلمت مديرية الجيزة، 73 ألفا و170 جهازا، والأحد 31 أكتوبر، تسلمت محافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والإسماعيلية 52 ألفا و103، واليوم الاثنين 1 نوفمبر تسلمت الشرقية وبورسعيد 55859 جهاز تابلت، والثلاثاء 2 نوفمبر، تتسلم محافظتى القليوبية وقنا 53187، والأربعاء 3 نوفمبر، تتسلم المنوفية وبنى سويف 49584، والخميس 4 نوفمبر، تتسلم الفيوم والغربية 49879، والسبت 6 نوفمبر، تتسلم محافظات الوادى الجديد وسوهاج وأسيوط، 50374.

وتابعت الوزارة، أن مديريات مطروح والدقهلية تتسلم يوم الأحد 7 نوفمبر الجارى، 53934 جهاز تابلت، والاثنين 8 نوفمبر، محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحيرة، 39793، والثلاثاء 9 نوفمبر، المنيا والأقصر وأسوان، 39210، جهاز تابلت، والأربعاء 10 نوفمبر محافظات كفر الشيخ ودمياط والسويس، بإجمالى 39454، موضحة أن جملة ما يتم تسليمه للطلاب والمديريات 634909 جهاز تابلت.