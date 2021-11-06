شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة المئات فى حادث بمهرجان أستروورلد الموسيقى بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السلطات الأمريكية، إن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب مئات آخرون جراء حادث وقع خلال مهرجان أستروورلد الموسيقي في ولاية تكساس الأمريكية.

ونشرت شبكة abc، مشاهد لعشرات من سيارات الإطفاء ومركبات الدوريات وسيارات الإسعاف بالقرب من منطقة المهرجان.

وقالت لينا هيدالغو، قاضية مقاطعة هاريس: "قلوبنا محطمة"، يذهب الناس إلى هذه الأحداث بحثًا عن وقت ممتع، وفرصة للاسترخاء، وتكوين ذكريات، إنه ليس نوع الحدث الذى تذهب إليه حيث تتوقع اكتشاف الوفيات".

وفى وقت سابق أمس الجمعة، أصيب عدة أشخاص عندما هرع المشاركون فى المهرجان عند البوابات الأمامية، وطرقوا أجهزة الكشف عن المعادن بعضهم البعض فى محاولة للوصول إلى أرض المهرجان.

وألغت السلطات اليوم الثانى من المهرجان وفتحت تحقيق فى الحادث للوقوف على أسباب الوفيات التي لم تكشف عنها.