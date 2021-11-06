شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار رجال المرور لتنظيم حركة السير بمحيط أعمال توسعة الطريق الدائرى بقليوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشر رجال الإدارة العامة للمرور، بمحيط مطلع الطريق الدائرى بمنطقة قليوب، فى محافظة الجيزة صباح اليوم السبت، لتنظيم حركة المرور، بسبب أعمال التوسعة التي يشهدها الطريق الدائري، وما تسبب فى إغلاق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا.

وشهد طريق إسكندرية الزراعى، فى الاتجاه إلى القاهرة كثافات مرورية متحركة، بسبب أعمال التوسعة الخاصة بالطريق الدائرى.

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 5136 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1382 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 124 مخالفات السير بدون تراخيص، و 11 مخالفة عن الدراجات النارية، و 13 مخالفة موقف عشوائى، و 35 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.