شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: توريد مستحقات التأمين لـ10 آلاف عامل غير منتظم للتأمينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن تطبيق نظام التأمين الاجتماعى للعمالة غير المنتظمة يُعد طفرة فى تأمين العمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى إعداد الوزارة لاستراتيجية وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى لحماية العمالة غير المنتظمة، حيث بدأت بالتأمين على العمالية غير المنتظمة العاملة داخل الشركات، حيث بدأت إجراءات التأمين على عمال إحدى الشركات التى تضم نحو 40 ألف عامل غير منتظم، وهيئة التأمينات سلمت أول شيك لهذه العمالة.

وأضاف سعفان، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمقر الوزارة: أن الوزارة تمكنت من توفير الموارد اللازمة للتأمين على 10 آلاف عامل غير منتظم، وتم توريد كافة الشيكات اللازمة لهم لهيئة التأمينات الاجتماعية، وفور الانتهاء من التأمين على العمالة غير المنتظمة العاملة بالشركات، ستبدأ الوزارة على التأمين على العمالة غير المنتظمة التى لا تنتمى لأى شركات أو مؤسسات.