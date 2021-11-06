شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر: غدا بدء التسجيل إلكترونيا لاختبار القبول بقطاعات الدراسات العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة الأزهر أنه تقرر فتح باب التسجيل لاختبارات القبول للطلاب المتقدمين لكلية الدراسات العليا في العام الجامعي 2022/2021 في قطاعات: اللغة العربية وأصول الدين والشريعة والقانون، والتي ستبدأ غدا الأحد 7 نوفمبر ، وتنتهي الأربعاء 10 نوفمبر، وعلى الطلاب المتقدمين دفع رسوم التقدم للاختبارات من خلال منافذ فوري على كود التحصيل رقم: (6452).

وفى وقت سابق قررت جامعة الأزهر إعادة فتح باب التحويل بين الكليات، وكذلك للطلبة الذين تخلفوا عن التقديم للتنسيق العام الجامعي 2021 - 2022م وفق القواعد المنظمة لذلك.