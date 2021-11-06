شكرا لقرائتكم خبر عن 65 % من النقابات واللجان العمالية انتهت من تحديث بياناتها استعدادا للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه فى إطار توجه الدولة إلى التحول الرقمى، بدأت الوزارة فى إطلاق برامج لتحويل التنظيم بالنقابة العمالية إلى التعاملات الرقمية، مشيرا إلى أن لائحة القانون تتضمن تحديث البيانات كل عام، وبناء عليه تُعد الوزارة قاعدة بيانات للتنظيم النقابى، مؤكدا أن إجمالى عدد اللجان على مستوى العام 1575، ومهنية 275 لجنة، وإجمالى 2232، سجل منها 1464 لجنة نقابية، بمعدل 65% من التنظيم النقابى، مسجل بهم 2.8 مليون شخص.

وأضاف سعفان، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمقر الوزارة: النقابات العامة أكبر نقابة سجلت بسنبة 100% هى النقابة العامة العاملين بهيئة الإسعاف المصرى، وأقل النقابات العامة حتى الآن فى تسجيل البيانات هما: الخدمات الإدارية 44%، والمرافق العامة 44.7%، مبديا تمنيه فى انتهاء كافة النقابات العامة واللجان النقابية من تسجيل البيانات، تمهيدا لإطلاقها لدى كافة التشكيلات النقابية العمالية.

وتابع: الوزارة لا تتدخل فى العمل النقابى، بل يقتصر دورها على التنظيم، حيث إن ترك التنظيم الإدارى دون تنظيم أى تحديث يُعد عيبا فى الجهة الإدارية المشرفة عليه"، لافتا إلى أن تلك العمليات استعدادا للانتخابات العمالية.