شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للأزهر يحدد مستحقى الإجازات الاستثنائية من العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح المجلس الأعلى للأزهر ، أنه إيماء إلى الاستفسارات الواردة من بعض المناطق الأزهرية بشأن الموظفة التي تقدم قرارا من اللجان الطبية بمنحها إجازة استثنائية خلال فترة الحمل والموظف الذي يقدم قرارا من مستشفي حكومية أنه يعاني من كورونا في ظل المنشور الصادر من الدكتور وكيل الأزهر رقم {14} لسنة 2021 بوقف الإجازات الاستثنائية والتناوب بين العاملين حرصا على انتظام العملية التعليمية ولحاجة العمل بمختلف القطاعات إلى القوة كاملة.

وتنفيذا للتعليمات الدورية رقم {8} لسنة 2020 ورقم {10} لسنة 2021 الصادرة من اللجان الطبية بشأن مرضى كورونا والإجازات الاستثنائية في نهاية فترة الحمل، استحقاق الإجازات الاستثنالية لكل من: السيدة الحامل التي تقدم قرار طبی صادر من اللجان الطبية بالتأمين الصحى بمنحها إجازة استثنائية مرضى حتى تاريخ الولادة، والموظف الذي يثبت إصابته بفيروس كورونا بموجب شهادة صحية من التأمين الصحى تفيد إصابته وموضح بها مدة العلاج.