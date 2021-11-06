شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر فى مواجهة التحديات.. افتتاح مؤتمر كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت الشماع أن المؤتمر ينعقد انطلاقًا من الحرص على تنشيط البحث العلمي في القضايا ذات الصلة بالأزهر الشريف، ودوره المحوري على المستويين المحلي والعالمي على حد سواء، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر يعد ثمرة لحلقات فضيلة الإمام الأكبر التليفزيونية، المذاعة في رمضان الماضي 1442هـ، والتي تحدث فيها فضيلته عن أبرز القضايا التي يهتم الأزهر الشريف بدراستها، وبيان وجه الحق فيها، كخطوة رائدة على طريق تجديد الخطاب الديني.
وفي سياق متصل أكدت الدكتورة مؤمنة حمزة عون، أمين المؤتمر، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن هذا المؤتمر يهدف إلى التأكيد على الدور الوطني والتنويري للأزهر الشريف، وإبراز جهود مؤسسة الأزهر وعلمائه الأجلاء، وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر، الذي يقود مسيرة التجديد والتطوير بحكمة بالغة، تجمع بين الأصالة والمعاصرة، مؤكدة أننا نتطلع إلى خروج المؤتمر بجملة من التوصيات المهمة، والتي قد تسهم في دعم صانعي القرار داخل المؤسسة الأزهرية.
وقال الدكتور محمد حسن قنديل، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، مقرر المؤتمر: إن محاور المؤتمر تتناول عديدًا من الموضوعات المهمة، خاصة ما يتعلق بالتحديات التي واجهها الأزهر قديمًا وحديثًا، مع التركيز على أبرز القضايا الكبرى في فكر الإمام الطيب، وجهود الأزهر في مواجهة التحديات، كما تناولت دور اللغة العربية في مواجهة التحديات المعاصرة، ولم تُغفل محاور المؤتمر إبراز الرؤية القانونية والحضارية في أحاديث الإمام الطيب وتصريحاته.