بالفيديو.. وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات السكنية والخدمية الجارى تنفيذها بأسوان الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد عبدالناصر:

قال بيان صادر عن وزارة الإسكان، إن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تابع الموقف التنفيذى للمشروعات السكنية والخدمية الجارى تنفيذها بمدينة أسوان الجديدة، وهى إحدى مدن الجيل الرابع، التى تنفذها الوزارة فى محافظات الصعيد، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتنمية محافظات الصعيد، وتوفير الخدمات المختلفة على أعلى مستوى، من أجل خلق مجتمعات حضارية تليق بأهالينا فى صعيد مصر.

وقال وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ مشروع الشريط النهري السياحى، وتبلغ مساحته الإجمالية 1050 فداناً، والمرحلة الأولى منه بمساحة 181 فداناً، وتتكون من منطقتين للفيلات بهما 150 فيلا، والممشى السياحى بطول 1500 متر، وبه، مسار للدراجات، ومحال تجارية تصلح لجميع الأنشطة المطلوبة لخدمة المشروع، وكذا الممشى النيلي بطول 6 كم، وهو واجهة مباشرة على كورنيش النيل بإطلالة بانورامية، ليكون متنزها ومتنفسا لخدمة جميع أهالى أسوان، ويضم (بازارات سياحية - محال تجارية - كافيهات - نفق مشاة - مراسي سياحية - مناطق العاب أطفال - مسارات حركة للمشاة - برجولات خشبية - مقاعد للمواطنين - أماكن انتظار السيارات)، والمسرح المكشوف بمساحة 5.5 فدان يسع 3000 متفرج بإطلالة بانورامية على نهر النيل وملحق به ساحة انتظار سيارات تسع 300 سيارة، وكبارى مشاة، تم تنفيذها للاتصال بين الممشى النيلي ومنطقة الفيلات.

وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الآلاف من الوحدات السكنية بمشروع سكن لكل المصريين لمنخفضى الدخل "الإسكان الاجتماعى"، وكذا عدد من المشروعات الخدمية، وتشمل (مجمع المصالح الحكومية – مركز شباب – نقطة شرطة – غيرها).