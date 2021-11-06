استعادة أراضي الدولة.. استرداد 1.5 مليون متر بعد إزالة أكثر من 10 آلاف مبنى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن المحافظات تمكنت خلال المرحلة الثانية من تنفيذ الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتي انطلقت في الفترة من 11 إلى 29 أكتوبر الماضي، من إزالة 10 آلاف و39 مبنى على مساحة 1.5 مليون متر مربع، واسترداد 9333 فدانا من خلال تنفيذ 2965 حالة إزالة على الأراضي الزراعية.

وبين تقرير تلقاه شعراوي، من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، اليوم السبت، أن محافظة الشرقية نجحت خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة في إزالة 1461 مبنى مخالفا على مساحة 164 ألف متر مربع، ومحافظة البحيرة 821 مبنى مخالفا على مساحة 42 ألف متر مربع، ومحافظة الغربية 811 مبنى على مساحة 76 ألف متر مربع.

ونجحت محافظة المنيا في إزالة 728 مبنى على مساحة 59 ألف متر مربع، وبني سويف 568 مبنى على مساحة 39 ألف متر مربع، والقليوبية 548 مبنى على مساحة 41 ألف متر مربع.

ولفت الوزير إلى أنه فيما يخص إزالة التعديات على الأراضي الزراعية فقد أزالت محافظة الوادي الجديد التعديات واستردت مساحات تقدر بـ 6157 فدانا، ومحافظة الشرقية 818 فدانا، وأسيوط 628 فدانا، والفيوم 517 فدانا.

وثمن الوزير شعراوي الجهود التي بذلتها المحافظات والقيادات التنفيذية وقوات إنفاذ القانون وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال المرحلة الثانية من الموجة 18، مطالبا المحافظات بالتنسيق الجيد مع جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها سواء كان بالزراعة أو البناء لعدم السماح بعودة أي تعديات عليها مرة أخرى، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية مع سرعة استغلال تلك الأراضي على أرض الواقع.

وأكد على وجود متابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وتنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم لتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.

وأشار الوزير إلى أن جميع المحافظات ستقوم بالتنسيق المستمر تمهيدا لانطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 18 والتي تبدأ اليوم وتستمر حتى 26 نوفمبر الحالي، وستقوم غرفة العمليات بالوزارة بالمتابعة مع جميع المحافظات لتحقيق المستهدف وفقا للخطط التي تم وضعها قبل انطلاق الموجة 18.

ولفت إلى أن الموجة 18 تتضمن إزالة كافة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والرافضين من المواطنين للتقنين ولم يتقدموا بطلبات أو تباطؤ في الإجراءات الخاصة بالتنقنين تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

جدير بالذكر أن الموجة ال 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة تنفذ على 3 مراحل، الأولى من 13/9/2021 وحتى 3/10/2021 والثانية من 11/10/2021 وحتى 29/10/2021 على أن تبدأ المرحلة الثالثة في الفترة من 6/11/2021 وحتى 26/11/2021.