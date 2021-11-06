اليوم.. بدء المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، اليوم السبت.

وقال شعراوي، في بيان، السبت، إن جميع المحافظات ستقوم بالتنسيق المستمر تمهيدا لانطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 18 والتي تبدأ اليوم وتستمر حتى 26 نوفمبر الحالي.

وتقوم غرفة العمليات بالوزارة بالمتابعة مع جميع المحافظات لتحقيق المستهدف وفقا للخطط التي تم وضعها قبل انطلاق الموجة 18.

ولفت إلى أن الموجة 18 تتضمن إزالة كافة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والرافضين من المواطنين للتقنين ولم يتقدموا بطلبات أو تباطؤ في الإجراءات الخاصة بالتنقنين تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

جدير بالذكر أن الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة تنفذ على 3 مراحل، الأولى خلال الفترة من 13/9/2021 وحتى 3/10/2021، والثانية خلال الفترة من 11/10/2021 وحتى 29/10/2021، وتبدأ المرحلة الثالثة في الفترة من 6/11/2021 وحتى 26/11/2021.