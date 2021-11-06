شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: انتهاء تطعيم جميع العاملين فى القطاع بلقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار الدولة بعدم دخول أى موظف لم يحصل على لقاح كورونا لديوان عام الوزارة وشركاتها التابعة والإدارات المختلفة، وذلك بدأ من يوم 15 نوفمبر الجارى.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن جميع العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة حصلوا على المصل، لافتا إلى أن العاملين بإدارة التحصيل من أوائل الموظفين الذين حصلوا على اللقاح نظرا لاختلاطهم المباشر مع المواطنين.

وأضاف حمزةـ أن هناك انتظاما فى العمل بإدارة التحصيل لضمان رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن تحصيل الفواتير هو المورد المالى الوحيد لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

جدير بالذكر، أن العاملين بإدارة الكشف بشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء ملتزمين بتعليمات وزارة الصحة من خلال تطهير وتعقيم مقر الشركة الرئيسى وجميع فروعها على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، علاوة على التزام العاملين بالكشف على ارتداء الكمامات والمواد المطهرة نظرا لأنهم الأكثر اختلاط بالمواطنين، علاوة على حصول جميع الكشافين على اللقاح الخاص بفيروس كورونا.