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شكرا لقرائتكم خبر عن %83 من القراء يتوقعون مساهمة حفل طريق الكباش العالمى فى الترويج للسياحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان " هل يساهم الاحتفال العالمى لافتتاح "طريق الكباش" فى الترويج للسياحة المصرية؟"، يتوقع غالبية القراء مساهمة الاحتفال العالمى لافتتاح "طريق الكباش" فى الترويج للسياحة المصرية.
نتيجة الاستطلاع
وتوقع 83% من القراء مساهمة الاحتفال العالمى لافتتاح "طريق الكباش" فى الترويج للسياحة المصرية، بينما قال 17% من القراء لا.