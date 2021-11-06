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%83 من القراء يتوقعون مساهمة الحفل طريق الكباش العالمى فى الترويج للسياحة

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان " هل يساهم الاحتفال العالمى لافتتاح "طريق الكباش" فى الترويج للسياحة المصرية؟"، يتوقع غالبية القراء مساهمة الاحتفال العالمى لافتتاح "طريق الكباش" فى الترويج للسياحة المصرية.


نتيجة الاستطلاع

 

وتوقع 83% من القراء مساهمة الاحتفال العالمى لافتتاح "طريق الكباش" فى الترويج للسياحة المصرية، بينما قال 17% من القراء لا.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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