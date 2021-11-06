%83 من القراء يتوقعون مساهمة الحفل طريق الكباش العالمى فى الترويج للسياحة

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان " هل يساهم الاحتفال العالمى لافتتاح "طريق الكباش" فى الترويج للسياحة المصرية؟"، يتوقع غالبية القراء مساهمة الاحتفال العالمى لافتتاح "طريق الكباش" فى الترويج للسياحة المصرية.

نتيجة الاستطلاع وتوقع 83% من القراء مساهمة الاحتفال العالمى لافتتاح "طريق الكباش" فى الترويج للسياحة المصرية، بينما قال 17% من القراء لا.