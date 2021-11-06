شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام القاهرة تحدد 27 نوفمبر موعد انطلاق امتحانات الميد تيرم بالكلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت كلية الإعلام بجامعة القاهرة تحديد موعد 27 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر موعدا لانطلاق امتحانات الميد تيرم، وذلك بالنسبة لطلاب الفرق الثانية والثالثة والرابعة، على أن يتم تحديد موعد امتحانات الميد تيرم لطلاب الفرق الأولى لاحقا والإعلان عنه.

وكان عدد من عمداء كليات جامعة القاهرة أعلنوا الانتهاء من الاستعدادات لعقد امتحانات الميد تيرم، على أن تعقد بنظام البابل شيت وحضوريا بالكليات مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا

ناشدت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، الطلاب المسجلين لتلقى الجرعة الثانية من لقاح سينوفاك بالكلية والمتأخرين عن موعدهم سرعة التوجه لعيادة الكلية لتلقى اللقاح يومي السبت والأحد القادمين 6، 7 نوفمبر 2021.

وجاء ذلك فى منشور على الصفحة الرسمية لكلية الإعلام بجامعة القاهرة على منصة التواصل الاجتماعى "الفيس بوك".