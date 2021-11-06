شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك شكوى فى أى محافظة.. اعرف إزاى تتواصل مع التنمية المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة التنمية المحلية، في أكتوبر عام 2018 مبادرة "صوتك مسموع"، للتواصل مع المواطنين في جميع المحافظات وتلقى شكواهم في عدد من المجالات من بينها :" انتشار القمامة والتعديات على الأراضى والإشغالات، ونقص السلع والخدمات وغيرها"، بالإضافة إلى شكاوى عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في الأماكن العامة والمقاهى والمحلات.

”الخليج 365” يوضح في النقاط التالية طرق إرسال شكاوى لوزارة التنمية المحلية:

أولًا: من خلال غرفة العمليات المركزية لوزارة التنمية المحلية على أرقام :27957837، و33356708، أو فاكس 33378597

ثانيًا: من خلال مبادرة صوتك مسموع وذلك عن طريق رقم "الواتس آب" ( 01150606783 ) رقم الخط الساخن (15330 )

ثالثا:عبر الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد أن مبادرة "صوتك مسموع" ساهمت فى إحداث نقلة نوعية في خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة سواء الخط الساخن أوالواتس آب أوالبريد الإلكتروني إضافة إلى صفحة الفيس بوك وذلك للتيسير على المواطنين في إرسال شكواهم وحلها ، كما قضت على العناء والجهد الذي كان يبذله المواطن في الذهاب إلى مقر مكاتب الشكاوى لتقديم الشكوي والتزاحم أمامها والوقت الكبير في تلقي وحل الشكوى.