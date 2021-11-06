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الصحة: التطعيم بتوكسيد التيتانوس يحمى الأم والجنين من خطر الوفاة بالمرض

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القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن التطعيم بتوكسيد التيتانوس خلال فترة الحمل  يحمى الأم والجنين من خطر الإصابة بالتيتانوس الوليدي والذى تصل مضاعفاته لحد الوفاه .

 

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، مختصة بالكشف عن الأمراض المنتقلة من الأم للجنين (التهاب الكبد B - بكتيريا الزهري - فيروس نقص المناعة البشري).

 

وأضافت وزارة الصحة والسكان، علاج الأمراض المكتشفة يكون مجانا ومواعيد العمل في المبادرة يوميًا من 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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