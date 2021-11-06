شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: التطعيم بتوكسيد التيتانوس يحمى الأم والجنين من خطر الوفاة بالمرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن التطعيم بتوكسيد التيتانوس خلال فترة الحمل يحمى الأم والجنين من خطر الإصابة بالتيتانوس الوليدي والذى تصل مضاعفاته لحد الوفاه .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، مختصة بالكشف عن الأمراض المنتقلة من الأم للجنين (التهاب الكبد B - بكتيريا الزهري - فيروس نقص المناعة البشري).

وأضافت وزارة الصحة والسكان، علاج الأمراض المكتشفة يكون مجانا ومواعيد العمل في المبادرة يوميًا من 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا.