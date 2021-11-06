شكرا لقرائتكم خبر عن الأضخم فى صعيد مصر.. 250 مليون جنيه تكلفة إنشاء مجمع مزارع الدواجن بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، يرافقه اللواء مهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، أكبر مشروع لمجمع مزارع الدواجن، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل عاصمة الشباب والثقافة والاقتصاد الأفريقي لقبلة جاذبة للاستثمارات والاستفادة من المقومات والمزايا المتنوعة المجالات.

ويستعرض ”الخليج 365” أبرز 8 معلومات عن المشروع الأكبر فى صعيد مصر:

1- يعد المشروع هو الأضخم فى صعيد مصر.

2- يقع مشروع الدواجن بقرية بنبان بأسوان.

3- تبلغ مساحة المشروع ألف فدان، منها 100 فدان بالمرحلة الأولى.

4- تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 250 مليون جنيه.

5- حضر وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء مهندس شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد وعدد من القيادات التنفيذية.

6- يتسع المشروع الحيوى لطاقة 3.6 مليون طائر في العام الواحد.

7- يساهم في توفير اللحوم البيضاء للسوق المحلى ، مع تصدير كميات أخرى للمحافظات المجاورة.

8- يساعد على توفير 10 آلاف فرصة عمل.



اجتماع رئيس الهيئة والمحافظ



اجتماع هيئة تنمية الصعيد ومحافظة أسوان



تبادل الدروع



جانب من الاجتماع



رئيس هيئة تنمية الصعيد ومحافظ أسوان



محافظ أسوان مع أهالى بنبان



مناقشة المشروع الجارية