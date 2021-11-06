شكرا لقرائتكم خبر عن ابدأ مشروعك الآن.. شروط للحصول على قرض صندوق التنمية المحلية بفائدة 6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر صندوق التنمية المحلية، أحد أدوات وزارة التنمية المحلية لدعم الشباب والمرأة في المحافظات، حيث يقدم الصندوق قروض ميسرة للشباب والمرأة المعيلة لتفيذ مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر، بفائدة لا تتعدى 6%، ضمن جهود الدولة للحد من البطالة.

”الخليج 365” يوضح فى النقاط التالية شروط الحصول على قرض صندوق من التنمية المحلية:

1. أن يكون طالب القرض والضامن من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية المتقدمين بالطلب، وفقا لبطاقة الرقم القومى.

2. أن تكون بطاقة الرقم القومى الخاصة بطالب القرض والضامن سارية.

3. تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

4. ألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عاما، ولا يزيد عن 55 عاما.

5. توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع.

6. يقدم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها من يريد الحصول على القرض.

وكانت وزارة التنمية المحلية، أكدت أنها تدرس حاليًا تخفيض سعر الفائدة على قروض المرأة المعيلة فى القرى التى تنفذ فيها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إلى 4% فقط بدلًا من 6% أسوة بالمشروعات التى ينفذها المتحررون من الأمية ومتحدو الإعاقة، كما تدرس الوزارة أيضًا إقراض مشروعات الرى بالتنقيط بفائدة 5%.

كما تدرس الوزارة، طلب توفير تمويل إضافى ثانى من وزارة المالية بناءً على متحصلات الصندوق فضلاً عن زيادة القدرة المالية للصندوق التنمية المحلية من مبلغ 15 مليون جنيه إلى 40 مليون جنيه لزيادة أعداد المستفيدين فى القرى خاصة الأكثر احتياجاً بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمبالغ التى يتم صرفها لتمويل المشروعات وتوسيع قاعدة الصندوق.