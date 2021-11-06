شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الموسم الثقافى الخامس للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم السبت، الموسم الثقافى الخامس للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بوزارة الأوقاف، حيث يناقش الموسم الثقافى الجديد عددا من القضايا الدينية والثقافية والاجتماعية الهامة، فى إطار حوار ثقافى مفتوح يضم فى كل لقاء نخبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والكتاب والشباب والأئمة والواعظات.

ومن المقرر أن يتناول اللقاء موضوع "تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها"، مع التفرقة بين ما هو من تصرفات الحاكم ، وما هو من اختصاصات القاضى، وما يدخل فى دائرتى الإفتاء والوعظ .

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن هناك أمرين فى غاية الخطورة أضرا بالخطاب الدينى الرشيد، هما الجهل والمتاجرة بالدين، أما الأول فداء يجب مداواته بالعلم، وأما الثانى فداء خطير يحتاج إلى تعرية أصحابه وكشف ما وراء مغالطتهم من عمالة أو متاجرة بالدين، ومن أخطر القضايا التى لعبت عليها أو بها جماعات أهل الشر "تصرفات الحاكم" سواء بالافتئات عليها أم بمحاولة تشويه تصرفاته ولو كان فى عدل سيدنا عمر بن الخطاب (رضى الله عنه).

وأضاف وزير الأوقاف: "وأدرك علماؤنا القدماء طبيعة الفرق بين ما هو من اختصاص الحاكم وما هو من اختصاص القاضى وما هو من اختصاص المفتى أو العالم، فالتصرف من باب الفتوى يختلف عن التصرف من باب القضاء، وتصرف كل منهما يختلف بالطبع عن تصرفات الحاكم ( الولاية العامة بما لها من خصوصيات التصرف المنضبط بقيد المصلحة ).