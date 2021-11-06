اليوم.. إعادة محاكمة 6 متهمين بـ"أحداث عنف عابدين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة فى مجمع محاكم طرة، اليوم السبت، إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث عنف عابدين والتي وقعت في ذكرى أحداث ثورة 25 يناير.

تعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة ٢٥يناير، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين.

وكانت النيابة أسندت الى المتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.