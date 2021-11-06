الرئيس الموزمبيقى يعرب عن تقديره للعلاقات التاريخية بين بلاده ومصر

القاهرة - سامية سيد - أعرب رئيس جمهورية موزمبيق فيليب نيوسى عن اعتزازه وتقديره للعلاقات التاريخية التي تجمع بلاده ومصر.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الموزمبيقي للسفير حاتم الألفي سفير جمهورية مصر العربية في مابوتو، بمناسبة قرب انتهاء مهمته، حيث طلب الرئيس الموزمبيقي نقل تحياته إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.



كما أثنى على ما شهدته علاقات البلدين من تطور ملحوظ خلال السنوات الماضية، خاصةً بعد الزيارة التي قام بها إلى القاهرة عام 2019، معرباً عن التقدير للدعم الذي تتلقاه بلاده من الجانب المصري في عدد من القطاعات التنموية.



من جانبه، أعرب السفير الألفي عن شكره وتقديره لقيادة وحكومة وشعب موزمبيق على الدعم الذي تلقاه خلال فترة مهمته في موزمبيق، مما كان له بالغ الأثر في تعزيز العلاقات بين البلدين خاصةً في مجالات الصحة والشباب والرياضة، فضلاً عن بدء تواجد بعض من كبريات الشركات المصرية في السوق الموزمبيقي خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف أن مصر ستستمر في مساندة موزمبيق في مختلف مجالات التنمية في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة أشكال الدعم للدول الأفريقية الشقيقة.