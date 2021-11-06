شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تستعرض اليوم مستجدات الربط الإلكترونى مع ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم، السبت، مؤتمر صحفى، للحديث حول بعض الملفات الهامة، منها: استعداد الوزارة لإجراء الانتخابات النقابية الدورة 2022-2026، والمنح التدريبية التي تقدمها الوزارة للخريجين في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى، وآخر المستجدات عن مشروع قانون العمل الجديد، والربط الإلكترونى مع ليبيا .

يأتى ذلك بعد إعلان وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أمس الجمعة، أن اللجنة الفنية المصرية-الليبية وقعت في طرابلس بروتوكول الربط الالكتروني بين البلدين لتسهيل تنقل القوى العاملة وفقا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي القوي العاملة بمصر وليبيا، استعداداً لعودة العمالة المصرية إلى طرابلس للمشاركة فى الإعمار.

وأكد أهمية منظومة الربط الالكتروني بين البلدين لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية بطريقة شرعية وفق إجراءات قانونية، وتحديد أماكن تواجد هذه العمالة ونظام المنشآت التي يعملون بها، لمعرفة وحصر العمالة المصرية التي تعمل لدى الجانب الليبى.

وأوضح، أنه بعد توقيع منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين سيكون موعد عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، قريبًا، مشيرا إلي أن قطاع التشييد والبناء والمقاولات سيكون أولي القطاعات التي سوف تشهد تواجد عمالة مصرية في الأراضي الليبية، فضلا عن باقي التخصصات المهنية المطلوبة من هذه العمالة.