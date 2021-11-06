شكرا لقرائتكم خبر عن قانون المرور الجديد.. تعرف على الموعد النهائى للتطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل ملايين المواطنين منذ الأمس عن الموعد النهائي لتطبيق تعديلات أحكام قانون المرور الجديد الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والذى جرى الموافقة عليه نهائيا منذ أمس، حيث ينتظر التصديق عليه من رئاسة الجمهورية.

وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامي سامى البوادى – أن هناك مراحل متعاقبة لإصدار القوانين، تتمثل المراحل الأولى لتشكيل القانون تتم من خلال اقتراح من أحد أعضاء مجلس النواب أو من الحكومة التي تقوم بإعداد نصوص القانون وترسلها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته واعادة صياغته مرة أخرى كي يتفق مع الدستور المصرى ومع الأحكام المستقرة بالدستورية أو الادارية العليا، ثم تم إرساله مرة أخرى إلى مجلس النواب لمناقشته في ضوء الملاحظات التي اتمها مجلس التشريع، ويتم الموافقة عليه ويتم رفعه إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ثم نشره بالجريدة الرسمية، ويصبح نافذا وصالح للعمل به من اليوم التالي لنشره، إلا إذا تم استثناء التطبيق بموعد معين مثلما حدث في قانون تعاطى المخدرات بالنسبة للموظفين الذى منح فرصة لمدة 6 أشهر لتطبيقه.

مرحلة اللائحة التنفيذية

وبحسب "البوادى" في تصريح لـ"الخليج 365" - اللوائح التنفيذية للقانون ما هي إلا قرارات وزارية حالها في ذلك حال القرارات الأخرى التي يقصد بها إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة وفق القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون، وذلك لإنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني بغية تحقيق المصلحة العامة، والتي تصدر على سبيل المثال بنقل موظف ما، فهي تقبل الطعن أمام القضاء الإداري بدعوى مراجعة القرارات الإدارية النهائية، إلا أنها تختلف عن القرارات الفردية بأنها تأتي بقواعد عامة مجردة تتشابه في ذلك مع القانون، فتخرج في إطارها الشكلي أو المادي بصورة القانون، فتتشابه معه وتلتبس على الأذهان.

ووفقا للخبير القانوني: القانون يمر بمراحل كثيرة وصعبة لإصداره وقد يأخذ فترة طويلة حتى يصدر، أما اللائحة فهي أكثر مرونة من ذلك، ولا تتطلب هذا الجهد الكبير، فلب المسألة هي مراحل الإصدار وتعقيداتها المتعددة، فيترك القانون المسائل التفصيلية التي لا تتسم بالديمومة والثبات ومسألة تنظيمها وإصدارها للائحة التنفيذية، إذ يكون من السهولة بمكان أن يتم تعديلها في أي لحظة تقتضي الضرورة، وتكون أسرع في الإصدار وأسهل للعمل، واللائحة تأتي كذلك على تفصيلات تبين فيها آلية التطبيق السليم وما يندرج من حالات ضمن القاعدة القانونية التي يأتي بها القانون، سواء ً بتعديد هذه الحالات أو وضع الشروط التي تحدد صفة هذه الحالات.

تعديلات 10 قوانين أبرز المرور والطفل

ويضيف "البوادى": وإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين ليست كلها على حد سواء فبعض القوانين تصدر لوائحها بسرعة كبيرة والبعض الآخر يأخذ فترة زمنية يراها البعض بأنها طويلة، وهذا الأمر مرده إلى نوع القانون والشأن الذي ينظمه، فننظر لكل قانون على حدة ولا يقاس عليه في ميعاد صدور لائحته التنفيذية، هذا من جانب، ومن جانب آخر فالجهات الإدارية بصفتها القائمة على المصلحة العامة هي التي تحدد مدى ملاءمة إصدار اللائحة التنفيذية في ذلك الوقت بما لها من سلطة منحها لها المشرع، وهذا كله يخضع لدراسات مستفيضة تطول في بعض الحالات وتقصر في البعض الآخر.

يشار إلى أن مجلس النواب وافق بالأمس على تعديلات 10 قوانين أبرزها قانون المرور الجديد حيث أدخل عددا من التعديلات المهمة على بعض أحكام قانون المرور شروط استخراج رخصة القيادة، وتعد أبرز التعديلات التى المستحدثة فى قانون المرور هي منح رخصة قيادة "الموتوسيكل والسكوتر" بدءا من 16عاما، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون عددا من الإجراءات التى يترتب عليها استخراج رخصة القيادة، ووفقا للقانون المعمول به حاليا يجب تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج من المرور، وإجراء اختبار عملي فى قواعد المرور وآدابه، وكذلك ثبوت اللياقة الطبية لمقدم الطلب.

شروط منح الترخيص لذوى الإعاقة

كما ستحدد اللائحة التنفيذية الجديدة بموجب تعديل قانون المرور الشروط الخاصة والمستندات المطلوبة للترخيص، وشروط منح الترخيص بالنسبة لذوى الإعاقة ونوع المركبات المصرح لهم بقياداتها.

مدة سريان رخصة القيادة

ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنيه تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا، ويؤول ما يعادل نسبة 20% من حصيلة هذا الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، ونسبة 10% إلى الوزارة المختصة بشؤون التنمية المحلية، ويؤول الباقي إلى وزارة الداخلية.

تعديلات قانون المرور الجديدة

وتضمنت فلسفة التعديلات عددا من الأمور الهامة:

إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق. تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الآلية "الموتوسيكل والسكوتر"، وتوفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، وتحديد نظام وشروط منح رخص قيادتها. مراعاة سرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات.

مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون المرور

ووافق مجلس النواب على تعديل قانون المرور فى جلسته العامة أمس، وتضمنت الموافقة تعديل المادة 74 مكررا 6 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، واقتراحين بقانونين مقدمين من النائبين محمد صلاح أبو هميلة، ومحمد راضي بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والذي وافق عليه مجلس النواب "كل من وضع إعلانا أو تسبب في وضعه بالمخالفة للمادة 69 مكررا من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تجاوز 5 آلاف جنيه وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، ولرجال المرور والشرطة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإداري".

الخبير القانونى سامى البوادى