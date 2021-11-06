شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير القاهرة الخديوية "متحف مفتوح".. 500 عقار فى وسط البلد بطراز متميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ أجهزة الدولة مشروع تطوير القاهرة الخديوية، وتضم العاصمة 500 عقار بوسط البلد ذات طراز معمارى متميز تعد كمتحف مفتوح، مر على إنشائها أكثر من 150 عاما.

ويعرض الخليج 365 أخر ما تم تنفيذه بمشروع تطوير القاهرة الخديوية.

يستهدف مشروع الترميم إعادة المنطقة إلى سابق عهدها، فى زمن الخديوى.

إزالة بروز المحال وتعدياتها على الأرصفة وتوحيد واجهات المحال ليعود شكلها لزمن إنشاء العقارات.

ترميم العقارات على غرار ما تم تنفيذه بميدان التحرير.

الاستعانة بالصور القديمة التى تبرز شكل العقارات ليتم تنفيذ مشروع الترميم على نفس الشكل القديم.

توحيد تصميم لافتات المحلات بمنطقة القاهرة الخديوية بنفس الشكل الذى تم تنفيذه بميدان التحرير.

رفع الأكشاك العشوائية ورفع كفاءة الحدائق الموجودة.

تشكيل لجان لمراجعة أنشطة العقارات التراثية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

منع تحويل العقارات لمخازن أو أى أنشطة مخالفة للحفاظ على الحالة الإنشائية للعقارات.

استخدام الخامات المناسبة للمنطقة التراثية فى الترميم وواجهات المحال.

تمت أعمال تطوير بشارع قصر النيل و ميدان الأوبرا، وشوارع الشواربى و منطقة البورصة وشوارع أخرى.