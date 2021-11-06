شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: متابعة تدريس الموضوعات المقررة على التلاميذ وفق خطة توزيع المناهج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، متابعة الالتزام بتنفيذ جداول الحصص والإشراف اليومي وتدريس الموضوعات المقررة لكل شهر وفق الخريطة الزمنية لكل منهج دراسى، مشددة على استمرار حضور الطلاب وتوفير شرح للمقررات الدراسية الأساسية مع توفير شرح للطلاب من خلال القنوات التعليمية المختلفة.



كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أكدت أن الوزارة شرعت في تطوير المناهج من مرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول والثاني ووصل حالياً إلى الصف الرابع الابتدائي علي مستوي بناء المواد التعليمية (الكتب وأدلة المعلم) وإلى الصف السادس على مستوى بناء أطر المناهج، ويستهدف هذا التطوير كل مراحل التعليم قبل الجامعي.

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم: يتم تطبيق هذه المناهج المطورة علي نطاق جمهورية مصر العربية لجميع المدارس الحكومية والخاصة.

‏‎وكانت المناهج المطورة مناهج وثيقة الصلة بتحديات القرن الحادي والعشرين؛ تستهدف المواطنة من خلال إعادة بناء المصري القادر علي التفكير والابتكار وحيث يتم تغيير الطريقة التي يتعلم بها الطلاب ويتم تقييمهم من خلالها، وحيث تلعب التكنولوجيا دورًا رئيسيًا في عمليتي التعليم والتعلم.

‏‎كانت كذلك من أهداف التعليم 2.0 تخريج متعلم مفكر مبدع، مستمراً في التعليم والتعلم ولديه قدرات تنافسية، مؤمنا بقيم العمل، ومن ثم تم تحديد ثلاثة ركائز أساسية لبناء هذه المناهج وهي: المهارات الحياتية، والقيم الداعمة وثالثهما القضايا التحديات التي يواجهها المتعلم محليًا وعالميًا.