شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل 80 رحلة طيران دولية حتى نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من اليوم السبت وحتي نهاية الأسبوع 80 رحلة طيران دولية وداخلية مختلفة قادمة من المطارات العالمية المختلفة، وتقل علي متها أكثر من 15 ألف راكب.

وكشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولي، من المقرر أن يستقبل المطار 18 رحلة من ألمانيا وزيادة فى رحلات السياحة الإيطالية إلي 6 رحلات والتشيكية 10 رحلات، كما من المقرر أن يستقبل المطار 13 رحلة من بولندا و20 رحلة من أوكرانيا و3 رحلات من سويسرا ورحلة من المجر وأخرى من بيلا روسيا ورحلتين من فرنسا واثنين من ملادوفا.

ومن المقرر أن يستقبل مطار الغردقة الدولى اليوم، قرابة 100 رحلة طيران دولية قادمة من المطارات العالمية المختلفة تقل علي متنها الالاف من السياح الأجانب من جنسيات روسية والمانية وبيلا روسيا أوكرانيا وغيرها من الجنسيات المختلفة.