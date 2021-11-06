شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مسرح الشارع "2 كفاية" بقرى حياة كريمة لمواجهة الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار جهود الدولة لمواجهة المُشكلة الســــــــكانية والتى تمثل أحد أهم التحديات التى تعوق مسيرة التنمية، وفى سياق قيام وزارة التضامن الاجتماعي بدورها فى في المساهمة في الحد من الزيادة السكانية من خلال مشروع "2 كفاية" الذي تم اطلاقه منذ عام 2018.

وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، يبدأ اليوم الجمعة مشروع "2 كفاية" المرحلة الثانية من مسرح الشارع من خلال العرض المسرحى "2 كفاية" وذلك بواقع عمل عرضين مسرحيين بالساحات والشوارع الرئيسية بكل محافظة بإجمالي 20 عرضا مسرحيا في المحافظات العشر المستهدفة كمرحلة أولى، ويليها البدء في المحافظات العشر الأخرى في مطلع عام 2022، ومحافظات المرحلة الأولى هي الأعلى في نسب الخصوبة وتضم: البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان.

ويتم عمل هذا العرض المسرحى بقرى حياة كريمة كإحدى التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها الحكومة من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة في قرى حياة كريمة، وتضمين هذه التدخلات مكوناً سكانياً لتغيير الممارسات الخاطئة ولتعزيز القيم الإنجابية والسلوكية الجيدة.

والعرض المسرحى يطرح العديد من التأثيرات السلبية الناتجة عن كثرة الإنجاب، وذلك من خلال طرح مواقف جاذبة للمُشاهد تجعله يُفكّر في الرسائل دون افتعال وتجنب أساليب الوعظ والتخويف.

سيركز العرض على العديد من المفاهيم الاجتماعية المغلوطة التي تدفع العديد من العائلات نحو زيادة الإنجاب بطريقة كوميدية خفيفة وجذابة ومقبولة تصل بسهولة إلى المشاهد، بهدف رفع الوعى وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة مع التأكيد على حقوق الأطفال في الرعاية الكافية والخدمات الأسرية والاجتماعية المتكاملة.

ستبدأ عروض مسرح شارع "2 كفاية" فى محافظة اسوان بقريتين من قرى حياة كريمة وهما السباعية والشراونة وتنتهى العروض فى 27 نوفمبر بقريتى الأبعدية الجديدة والكنايس وهما من قرى حياة كريمة بمحافظة البحيرة