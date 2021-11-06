شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تصلى قداس الأربعين للأنبا هدرا بدير الأنبا باخوميوس بجبل إدفو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلى صباح اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021م الأنبا باخوم أسقف سوهاج والنائب البابوى لايبارشية أسوان ودير الأنبا باخوميوس بجبل إدفو، بصلاة القداس الإلهى لتذكار الأربعين لمثلث الرحمات الأنبا هدرا بدير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بجبل إدفو.



قداس الأربعين

واشترك مع نيافته فى الصلاة الحبر الجليل الأنبا توماس أسقف القوصية ومير، كما شاركهما في الصلاة جون القمص جورجيوس، وكذلك الأب باخوميوس السريانى، والأب يوئيل السريانى، والأب عبد المسيح السريانى، والأب هدرا الفاخورى، والأب أندراوس نعناع من البلينا، ومجمع رهبان الدير، وعدد من رهبان مزرعة الدير بالخطاطبة.

وكان أعضاء الكنيسة الأرثوذكسية بمدينة إدفو بمحافظة أسوان، نظموا الشهر الماضى مسيرة محبة ووداع جابت شوارع المدينة، حداداً على روح الأنبا هدرا مطران أسوان، والذى وافته المنية يوم الاثنين الماضى بالقاهرة وأقيمت له مراسم التجنيز بالكتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور البابا تواضروس الثانى ثم تم نقله إلى أسوان لدفنه.

وجابت المسيرة التى شارك فيها العشرات، شوارع مدينة إدفو لتعبر عن حزن الكنيسة على فقدان مطران أسوان، رافعين صور للأنبا هدرا ولافتات مدون عليها كلمات حزن ووداع.



جانب من القداس