شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى ينعى كاهن بالإسكندرية بعد خدمة 48 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى مساء أمس الأب القمص دوماديوس حنا كاهن كنيسة القديس الأنبا أبرآم، بمنطقة محرم بك التابع لقطاع شرق الإسكندرية عن عمر تجاوز 77 سنة، بعد خدمة كهنوتية قاربت حوالى 48 سنة.

وولد الأب الراحل يوم 15 مايو 1944 ، وسيم كاهنًا فى 27 يناير 1974 بيد الراحل قداسة البابا شنودة الثالث ، ونال درجة القمصية في 27 سبتمبر 2012 بيد الأنبا باخوميوس القائم مقام البطريرك وقتئذ.



الأب القمص دوماديوس حنا كاهن كنيسة القديس الأنبا أبرآم

وأقيمت صلوات تجنيزه بالكاتدرائية المرقسية الكبري ظهر اليوم بحضور أصحاب النيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية.

وشارك فى الصلوات القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، ومجمع كهنة الإسكندرية وعدد من كهنة البحيرة ومن رهبان ديري القديس مقاريوس ببرية شيهيت والشهيد مارمينا بمريوط وأعضاء أسرة الأب المتنيح وعدد محدود من شعب كنيسته.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثانى بخالص العزاء للأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية ولمجمع كهنة الإسكندرية في نياحة الأب المبارك القمص دوماديوس حنا ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته، ولأسرته المباركة.