شكرا لقرائتكم خبر عن الجراح العالمي كريم أبو المجد: أي مصري يبلغ الـ45 عليه عمل منظار على القولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور كريم أبو المجد، أستاذ الجراح المصري العالمي، ورئيس قسم جراحات الجهاز الهضمي وزراعة الأمعاء بمستشفى كيلفلاند الأمريكية، إنه بالنسبة لأورام الجهاز الهضمي وبالتحديد القولون، فإن كل إنسان مصري بلغ سن الـ 45 عليه أن يجري منظارا على القولون، وهو أمر بسيط ليس به أي أضرار، حتى يتم استئصال أي نتوء يؤدي إلى خلايا سرطانية، وخطورة عدم عمل منظار كبيرة، لأن عمله لا يوجد به أي مضاعفات".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة "dmc"، أن تقرحات القولون، سببها الرئيسي هو تغيير في بكتريا الأمعاء بسبب تغير نوع الأكل لدى المصريين وفي الشرق الأوسط والعالم العربي بأكمله.

وتابع: "الجهاز الهضمي لم يكن معتادا على هذه الأنواع من الأطعمة، ويتعامل الجهاز الهضمي معها على أنها شيء غريب فيبدأ الجهاز الهضمي في مهاجمة نفسه ويقوم بهدم الخلايا الخاصة به"